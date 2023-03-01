Фигура 37-летней Ольги Бузовой в купальнике восхитила пользователей сети

Фигура 37-летней певицы и телеведущей Ольги Бузовой восхитила пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ни один закат не похож на другой. Краски неба не бывают одинаковыми. Какое счастье иметь возможность наслаждаться этой красотой», — подписала знаменитость серию фотографий из Африки. На снимках она позирует у бассейна в раздельном салатовом купальнике.

«Оля, как ты это делаешь? Фигура такая потрясающая», «На этих фото прекрасно все: и природа, и закат, а самое главное — девушка в зеленом купальнике», «Вы просто красотка», «Волшебный закат и прекрасная Оля», «Какая ослепительная и сексуальная девушка», «Лучшая», «Прекрасна», «Моя леди Бу», — написали комплименты подписчики.

Ранее Ольга Бузова в купальнике показала «лето в феврале». Для фотосессии Бузова надела слитный купальник оранжевого цвета.