Ольга Бузова в купальнике показала «лето в феврале»

Фото в купальнике опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Я все-таки настаиваю, чтобы в моей ленте были красочные летние фотографии, ведь у меня сейчас «лето в феврале». Взять купальник с собой, чтобы быстро сфоткаться после мотора — это про меня», — подписала снимок знаменитость.

37-летняя артистка показала подписчикам серию фотографий из Африки, куда приехала на съемки шоу. На снимках она позирует у бассейна с видом на горы. Для фотосессии Бузова надела слитный купальник оранжевого цвета.

«Немного поправилась, но очень хорошо выглядишь», «Ну видно, что старая. Нужно больше фильтров», «Все, время Бузовой пришло. Скоро станет Волочковой», «Отличная фигура», «Идеальная», «Очень красивые фото», «Идеал женщины», «В такой форме вам лучше всего», «Слишком поправилась», «Красота какая и природа, и Оля», «Бесподобная фигура», «Вы наша богиня», — отреагировали на фото пользователи сети.

Ранее Бузова раскрыла секреты своего загара.