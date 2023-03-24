Фигура 49-летней Высоцкой в купальнике восхитила подписчиков

49-летняя актриса Юлия Высоцкая опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) фотографию в купальнике. Внешний вид артистки и ее спортивная фигура восхитили подписчиков.

«Какая вы красотка! Ну прямо глаз не оторвать», «Великолепная фигура у вас, Юлия! Вы, наверное, свои десерты не кушаете?», «Потрясающая фигура», «Ваши руки! Много труда в зале», «Шикарное тело!» — прокомментировали юзеры.

На снимке Высоцкая позирует в лифе от купальника без бретелей, на бедрах у нее парео. Артистку сфотографировали в момент, когда она открывала бутылку шампанского. Известно, что сейчас актриса находится в отпуске на Мальдивах.

Ранее россияне оценили ноги актрисы Юлии Высоцкой. Телеведущая выложила в сеть снимок, на котором стоит боком в дверном проеме.