Россияне оценили невероятно красивые ноги 49-летней Юлии Высоцкой

Россияне оценили невероятно красивые ноги актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой. Фотографию, на которой она изображена с оголенными ногами, артистка опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Высоцкая выложила в сеть снимок, на котором стоит боком в дверном проеме. Перед камерой она появилась в футболке, прикрывающей ягодицы. Фолловеры восхитились фигурой 49-летней знаменитости.

«Классное фото», «Какие красивые ноги! Как у лани», «Это пример всем, как можно быть шикарной почти в 50», «Ноги огонь», «Идеальная», «Ноги невероятно красивые», «Потрясные ноги. Щиколотки, как у породистого скакуна. Высший пилотаж. Для меня это недосягаемая мечта», «Не понимаю, как можно иметь такие красивые ноги», «Ослепительная фигура», «Королева», — прокомментировали юзеры.

Ранее 49-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в купальнике. Отсутствие ретуши на кадрах стало причиной споров подписчиков артистки.