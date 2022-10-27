Фигура беременной певицы Ханны в прозрачном наряде восхитила пользователей сети

Фигуру в прозрачном наряде продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременной жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. Увиденное восхитило пользователей сети.

«Кто бы мог подумать, что спустя четыре года я снова буду с животиком!? Все так же волнительно, так же необычно, так же трепетно и так же радостно, как тогда. Все так же. Только теперь, пока под моим сердцем растет новая жизнь, вокруг бегает уже такая взрослая и осознанная малышка», — поделилась артистка.

Ханна опубликовала серию фотографий. На некоторых она позирует одна, на некоторых — с супругом и их четырехлетней дочерью Адрианой. По ее словам, эти снимки теперь самые любимые у всей семьи.

«Вы красавица», «Какая же от вас энергия!», «Самая красивая женская фигура во время беременности», «Как вам идет животик», «Какая милота!», «Божественно», — написали юзеры в комментариях. Большинство из них предположили, что в этот раз у звездной четы родится сын.

Ранее гендиректор Black Star высказался о конфликтах с беременной женой. «У нас иногда разные точки зрения, которые приходят к столкновению», — заявил Курьянов.