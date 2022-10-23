Гендиректор Black Star высказался о конфликтах с беременной женой

О конфликтах с беременной женой, моделью и певицей Ханной, высказался генеральный директор Black Star Павел Курьянов. Видеозапись его заявления Ханна опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Пань, мне тут вопросик задали, ругаемся ли мы с тобой, или у нас идиллия?» — обратилась певица к мужу. «У нас с тобой иногда разные точки зрения, которые приходят к столкновению, но в целом мы не ругаемся», — ответил тот. «То есть у нас идиллия, да?» — уточнила модель. «Почти», — улыбнулся Курьянов.