Гендиректор Black Star высказался о конфликтах с беременной женой
О конфликтах с беременной женой, моделью и певицей Ханной, высказался генеральный директор Black Star Павел Курьянов. Видеозапись его заявления Ханна опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Пань, мне тут вопросик задали, ругаемся ли мы с тобой, или у нас идиллия?» — обратилась певица к мужу. «У нас с тобой иногда разные точки зрения, которые приходят к столкновению, но в целом мы не ругаемся», — ответил тот. «То есть у нас идиллия, да?» — уточнила модель. «Почти», — улыбнулся Курьянов.
Беременная Ханна с супругом и четырехлетней дочерью Адрианой сейчас отдыхает в Дубае. Вместе с ними путешествуют мать певицы и ее брат со своей возлюбленной.
Ранее сообщалось, что Ханна попала в ДТП из-за уснувшего водителя. «Водитель фуры уснул и выехал на нашу полосу на скорости, мы же на скорости въехали в отбойник и проехали так пару метров», — рассказала артистка.