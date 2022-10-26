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16:13, 26 октября 2022
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Фигура Елены Летучей в купальнике восхитила пользователей сети

Фигура Елены Летучей в купальнике восхитила пользователей сети
Фото: Telegram-канал Летучая Елена

Фигура телеведущей Елены Летучей восхитила пользователей сети. Фотографию в купальнике знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале.

«Что будет дальше? Ваши новые фотографии волшебны», «Вы очень красивая, ухоженная. Для меня являетесь вдохновительницей», «Лена, вы великолепны». «Потрясающая фигура. Как держите себя в форме?», «Какая вы красавица», — написали подписчики.

На снимке Летучая позирует на пляже в коричневом купальнике и пляжной накидке того же цвета на поясе.

Ранее 53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике. На опубликованных кадрах артистка позирует вместе со своим домашним питомцем — собакой породы корги. Снимки были сделаны на берегу моря в Крыму. «Что ты чувствуешь?» — подписала она свой пост.

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