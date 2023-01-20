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12:50, 20 января 2023
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Ида Галич продемонстрировала подтянутую фигуру после отдыха в горах

Ида Галич продемонстрировала подтянутую фигуру после отдыха в горах
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подтянутую фигуру после отдыха в горах продемонстрировала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер, телеведущая и певица Ида Галич.

«Борд даром не прошел. Нравится сильно. Конечно, пока не идеальная форма, но…» — сказала она, рассматривая свое тело в зеркале.

Галич отметила, что ее вес сейчас почти такой же, как год назад. «В январе 2022-го я была хороша! Остался еще один килограммчик», — заявила блогер.

В начале января Галич отдыхала с сыном Леоном на Розе Хутор, где много каталась на сноуборде и обучалась новым трюкам на нем. После этого она отправилась в Дубай с подругой, стендап-комиком Ириной Мягковой.

Ранее Галич раскрыла суммы ежемесячных трат. Больше миллиона рублей знаменитость платит своей команде.

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