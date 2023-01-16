Люди
16:27, 16 января 2023
1 мин.

Ида Галич раскрыла суммы ежемесячных трат

Ида Галич раскрыла суммы ежемесячных трат
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Суммы своих ежемесячных трат раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярный видеоблогер, телеведущая и певица Ида Галич.

«На домашние дела, среди которых оплата няни, химчистки, клининга и других услуг, трачу более 500 тысяч рублей в месяц», — сказала она.

Больше миллиона рублей знаменитость платит своей команде, в эту сумму входит оплата услуг стилиста, пиарщика, помощника и водителя. Также Галич отметила, что у нее есть сотрудники, которые получают проектную зарплату и процент от сделок.

«А вы спрашиваете, зачем я столько работаю. На зарплаты», — иронично высказалась Галич.

Ранее Ида Галич назвала причины переезда в центр Москвы. Она призналась, что очень устала тратить время на дорогу, в которой ее к тому же начало укачивать.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.