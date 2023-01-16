Ида Галич раскрыла суммы ежемесячных трат

Суммы своих ежемесячных трат раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярный видеоблогер, телеведущая и певица Ида Галич.

«На домашние дела, среди которых оплата няни, химчистки, клининга и других услуг, трачу более 500 тысяч рублей в месяц», — сказала она.

Больше миллиона рублей знаменитость платит своей команде, в эту сумму входит оплата услуг стилиста, пиарщика, помощника и водителя. Также Галич отметила, что у нее есть сотрудники, которые получают проектную зарплату и процент от сделок.

«А вы спрашиваете, зачем я столько работаю. На зарплаты», — иронично высказалась Галич.

Ранее Ида Галич назвала причины переезда в центр Москвы. Она призналась, что очень устала тратить время на дорогу, в которой ее к тому же начало укачивать.