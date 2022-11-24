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14:14, 24 ноября 2022
1 мин.

Фигура Глюкозы в купальнике восхитила пользователей сети

Фигура Глюкозы в купальнике восхитила пользователей сети
Кадр: @glukozamusic

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Артистка опубликовала шуточный видеоролик.

«Сколько вам лет? — Не помню. — Я бы дал меньше. — Благодарю», — такой звуковой ряд Глюкоза наложила на видео. Ее фигура в кадре восхитила пользователей сети.

«Красавица! Всегда молодая!», «Шикарная», «Прелесть», «Суперская», «Какая же вы красивая девушка!», «Фигура — огонек», — написали в комментариях юзеры.

Ранее Глюкоза показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.

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