Фигура Глюкозы в купальнике восхитила пользователей сети

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Артистка опубликовала шуточный видеоролик.

«Сколько вам лет? — Не помню. — Я бы дал меньше. — Благодарю», — такой звуковой ряд Глюкоза наложила на видео. Ее фигура в кадре восхитила пользователей сети.