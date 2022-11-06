Певица Глюкоза показала фигуру в спортзале
Свою фигуру в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.
«А кое-кто уже в спортзале и будет сейчас работать над собой!» — заявила артистка на камеру телефона. Позднее она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.
Незадолго до похода в спортзал в ответ на вопрос одного из подписчиков Чистякова-Ионова призналась, что последние четыре месяца никак не может собраться и войти в какой-либо спортивный режим. «Поэтому все мои успехи стоят на месте», — пояснила она.
Ранее Глюкоза сняла видео на пляже и опубликовала его в личном аккаунте. В кадре она в ярко-желтом купальнике подыскивает место для отдыха.