Певица Глюкоза показала фигуру в спортзале

Свою фигуру в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«А кое-кто уже в спортзале и будет сейчас работать над собой!» — заявила артистка на камеру телефона. Позднее она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.