Известная модель продемонстрировала фигуру в спортзале

Свою фигуру на кадрах, сделанных в спортзале, показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная Тимати, известная модель Анастасия Решетова.

«Это тело само себя не сделает», — подписала видеоролик знаменитость. Она опубликовала фрагменты тренировок, на которых занимается в обтягивающем черном костюме. Сперва она выполнила комплекс упражнений в слитном коротком костюме, а затем появилась в легинсах и кофте с длинным рукавом. При этом волосы Решетова предпочла оставить распущенными.

Ранее 36-летняя модель Лена Перминова продемонстрировала фигуру в спортзале. Она поделилась кадром в обтягивающем коротком комбинезоне.