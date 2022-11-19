Фигура Варнавы в белье вызвала споры пользователей сети

В комментариях одни юзеры оставили телеведущей комплименты, а другие принялись спорить по поводу ее уверенности в себе и внешнего вида. «Сутулость выдает неуверенность в себе. Отсюда все эти эпатажные видео. Чтобы доказать себе, что что-то может», — высказался один из участников дискуссии. «Если уже Варнава не уверена в себе сейчас, то нет слов. Вот нравится ей такой образ! Или просто позвоночник такой. Это не значит, что она неуверенная в себе личность!» — ответили ему.

«Уверенный в себе человек никогда не будет перекраивать свою внешность множеством пластических операций, например», — заметил другой фолловер звезды. Далее комментаторы разделились на тех, кто уверен, что Варнава к хирургическому вмешательству в свою внешность не прибегала, и тех, кто утверждает обратное, опираясь на интервью телеведущей.

Ранее пользователи сети сравнили Варнаву с американской актрисой Лайзой Миннелли. Причиной стало шоу знаменитости «Абсолютно нага».