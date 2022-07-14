Фигура Высоцкой в купальнике вызвала восхищение пользователей сети

Свою фигуру в купальнике продемонстрировала в личном Telegram-канале популярная актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Снимок вызвал восхищение пользователей сети.

«Утром после воды и сухого массажа щеткой, если не тут же физическая нагрузка, я принимаю контрастный душ, обязательно заканчивая холодной водой, очень холодной, ледяной. Вообще холод и голод — мои большие друзья. Еще лучше, если нагрузка в воде — плавание или аквааэробика», — рассказала Высоцкая о способе поддержания формы.

«Холод и голод… У вас всегда такое мышление было или воспитывали себя? Я в восхищении!», «Юля, спасибо за вдохновение! Надо собой заняться», «Просто красавица», «Восхищаюсь вашей силой воли во всем!» — отреагировали на пост юзеры.

Некоторые подписчики Высоцкой подтвердили, что эффект от контрастного душа есть, и очень заметный.

Ранее телеведущую Алену Водонаеву удивила реакция поклонников на ее фото в купальнике. В комментариях под постом звезды в соцсетях появились не только восхищенные отклики, но и много негатива.