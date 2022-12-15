Пользователи сети оценили фигуру в купальнике молодой жены Петросяна

Свою фигуру в купальнике продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), молодая жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова. Пользователи сети увиденное оценили.

«Как теперь модно говорить — я наполнилась. Это словосочетание вызывает улыбку, но, справедливости ради, именно так и есть. Отдых был необходим, как глоток свежего воздуха, и я его получила», — написала Брухунова под сделанным во время отпуска на Мальдивах снимком. Она добавила, что теперь планирует работать без выходных до января. На фото блогер сидит на установленных посреди океана качелях в черном слитном купальнике.

«Какая восхитительная фигура! Идеальная девушка. Внешность, мудрость, ум, душа!», «Вы классная во всех отношениях! Супер!», «Ну и купальники — один лучше другого», «Я мысленно отдохнула с вами», — отреагировали на публикацию юзеры.

Ранее жена Петросяна опубликовала фото с пляжа в ответ на слова Ксении Собчак. Блогер заявила, что ее не обижают чужие выводы о ней.