Жена Петросяна опубликовала фотографию в купальнике

Фотографию в купальнике опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. На снимке селебрити позирует на берегу океана во время отдыха на Мальдивах.

Пляжный образ Брухуновой — слитный красный купальник с воланами на спине и панама с цветочным орнаментом. В подписи к посту жена артиста порассуждала о критике, с которой сталкивается в сети. «Вчера получила от вас десяток скринов одного и того же сообщения из Telegram-канала Ксении Собчак, где журналист прошлась по мне. Итог: нет, меня не обижают чьи-то выводы обо мне, поскольку никакого отношения ко мне чужие домыслы не имеют», — заявила звезда.

Позиция Брухуновой восхитила ее подписчиков. «Восхищаюсь и уважаю вас», «Мудрая! Счастья вам», «Прекрасный подход», — написали они.

Ранее супруга Петросяна опубликовала фотографию с отдыха, на снимке видна оголенная грудь. Пикантный снимок привлек внимание ее подписчиков.