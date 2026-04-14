Фигурантке дела о гибели пациентки в клинике в Москве избрали меру пресечения

Косметологу Светлане Цутюр назначили запрет определенных действий по делу о смерти пациентки после пластической операции в Москве, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что у женщины развилась четвертая стадия онкологического заболевания и ей потребуется выход из дома на исследования. В зале суда присутствовала мать обвиняемой.

Пациентка умерла 13 апреля в результате пластической операции.

Ранее сообщалось, что Россздравнадзор проверит работу московского пластического хирурга после многочисленных жалоб пациенток на осложнения.