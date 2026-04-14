14 апреля 2026
Фигурантке дела о гибели пациентки в клинике в Москве избрали меру пресечения
Косметологу в Подмосковье назначили запрет определенных действий по делу о смерти пациентки.
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press
Косметологу Светлане Цутюр назначили запрет определенных действий по делу о смерти пациентки после пластической операции в Москве, передает РЕН ТВ.
Отмечается, что у женщины развилась четвертая стадия онкологического заболевания и ей потребуется выход из дома на исследования. В зале суда присутствовала мать обвиняемой.
Пациентка умерла 13 апреля в результате пластической операции.
Ранее сообщалось, что Россздравнадзор проверит работу московского пластического хирурга после многочисленных жалоб пациенток на осложнения.