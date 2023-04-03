Схвативший поклонницу за грудь Филипп Киркоров попал на видео

На прошедшем в воскресенье, 2 апреля, в Красноярске концерте певец Филипп Киркоров схватил поклонницу за грудь и попал на видео, опубликованное Super.ru.

Когда артист во время выступления проходил по зрительному залу, одной из фанаток удалось подбежать к нему, вручить букет роз и поцеловать в щеку. Женщина попросила Киркорова о совместном фото, певец согласился, приобнял поклонницу, а затем схватил ее за грудь.