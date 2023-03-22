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14:30, 22 марта 2023
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Филипп Киркоров показал тело после пластической операции

Артист Филипп Киркоров признался в пластической операции в зоне пресса.

Филипп Киркоров показал тело после пластической операции
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тело после пластической операции показал популярный певец Филипп Киркоров в эксклюзивном репортаже Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!». Артист признался, что сделал коррекцию позвоночника и пресса в одной из столичных клиник.

На кадрах Киркоров продемонстрировал торс в медицинском корсете. «Все было заплывшее жиром. А осталось то, что было 33 года назад», — прокомментировал он изменения в зоне пресса.

Операцию артисту провел пластический хирург Тимур Хайдаров. «Поработали немножко над телом. Сделали его еще шикарнее, еще статнее, еще атлетичнее», — сообщил он.

Ранее внешний вид певицы Бьянки после операции удивил пользователей сети. На снимке из клиники звезда предстала значительно похудевшей и помолодевшей.

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