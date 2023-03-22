Филипп Киркоров показал тело после пластической операции

На кадрах Киркоров продемонстрировал торс в медицинском корсете. «Все было заплывшее жиром. А осталось то, что было 33 года назад», — прокомментировал он изменения в зоне пресса.

Операцию артисту провел пластический хирург Тимур Хайдаров. «Поработали немножко над телом. Сделали его еще шикарнее, еще статнее, еще атлетичнее», — сообщил он.

Ранее внешний вид певицы Бьянки после операции удивил пользователей сети. На снимке из клиники звезда предстала значительно похудевшей и помолодевшей.