Стало известно о местонахождении Филиппа Киркорова

Местонахождение популярного российского певца Филиппа Киркорова стало известно из его публикаций в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Как оказалось, знаменитость отдыхает со своими детьми в Дубае.

«Каникулы! Такие долгожданные. Такие манящие. И вуаля! Мы с детьми в отеле Дубая, и счастью нет предела. Все на высоте», — написал артист в своем блоге.

Киркоров опубликовал несколько семейных фотографий, показав, как отдыхает на местном пляже и вместе с наследниками посещает детский развлекательный клуб.

Ранее стало известно о местонахождении внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. По словам журналистки Алены Жигаловой, родственник Примадонны уехал в США.