Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа

Певец Филипп Киркоров ответил на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) хейтерам на нападки после смены образа. Он назвал себя единственным и неповторимым.

«Выдаете желаемое за действительное. Сплетням — стоп! Нет у меня двойников, тройников. И птичкой, и феей — кем угодно могу быть, главное, что всегда я — Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», — написал артист и процитировал фрагмент из стихотворения «Двойник» поэта Иннокентия Анненского.

Киркоров также опубликовал подборку коллажей для сравнения его фото с изображением антропоморфного зеленого персонажа из книги «Как Гринч украл Рождество», феи из мультимедийного фильма «Шрек» и красной птицы из игры-головоломки Angry Birds.

«Браво! Знайте, вы лучший, вы номер один. Лучший артист России», «Был единственный и неповторимый, а стал обычной копией куклы», «А мне нравится, как выглядит Филипп — модно, молодежно, стильно, свежо и ярко», «От прежнего Киркорова не осталось и следа», «Не важно, седой, брюнет или блондин Киркоров. Филипп есть Филипп», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее Филиппа Киркорова после изменения внешности сравнили с Санта-Клаусом.