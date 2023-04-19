Филипп Киркоров показал ягодицы после пластической операции

В ролике Киркоров готовится к выступлению на сцене, на нем обтягивающий комбинезон, имитирующий голое тело с татуировками.

«Не поролоновая попа, а силиконовая», «Я в шоке от него. Вот это да! Народный артист», «Что он с собой сотворил?», «Мне кажется, она у него не поролоновая, а конкретно накладная», — прокомментировали юзеры.

Ранее Киркоров ответил на нападки хейтеров по поводу смены своего образа. «И птичкой, и феей — кем угодно могу быть», — написал он.