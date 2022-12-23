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10:40, 23 декабря 2022
1 мин.

Филипп Киркоров признался в пластической операции

Филипп Киркоров признался в пластической операции
Кадр: Telegram-канал «Неопра, блин!»

Популярный российский певец Филипп Киркоров на дне рождения журналистки Алены Жигаловой рассказал, что сделал пластическую операцию. Видеороликом с его признанием Жигалова поделилась в своем Telegram-канале.

«Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, которая была создана этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — заявил артист, стоя в обнимку с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Исполнитель признался, что именно Хайдаров отвечает за его молодость и «вечную красоту», однако не уточнил, какие именно манипуляции с его внешностью совершает врач.

Ранее пластические операции, которые москвичам приходится чаще всего переделывать, перечислил доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян. На первом месте оказалась ринопластика.

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