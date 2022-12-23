Филипп Киркоров признался в пластической операции

«Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, которая была создана этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — заявил артист, стоя в обнимку с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Исполнитель признался, что именно Хайдаров отвечает за его молодость и «вечную красоту», однако не уточнил, какие именно манипуляции с его внешностью совершает врач.

Ранее пластические операции, которые москвичам приходится чаще всего переделывать, перечислил доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян. На первом месте оказалась ринопластика.