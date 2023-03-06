Инвестор призвала россиян повышать финансовую грамотность

Финансист советует новичкам инвестировать комфортные суммы, набраться терпения и быть спокойными: если активы в надежном месте, они точно принесут доход через какое-то время, пусть даже через несколько лет.

При этом, по словам инвестора, сегодня существует множество финансовых пирамид — это организации, где вкладчики получают доход из денежных взносов других участников. Кроме того, мошенники придумывают и новые схемы.

Так, Назарова привела в пример реальную историю. В социальных сетях «успешный трейдер» написал человеку и с его согласия зарегистрировал его на финансовой платформе, обещая большой и быстрый заработок. Мужчина внес всего пять тысяч рублей и видел в личном кабинете, как они превратились в 50 тысяч рублей. Воодушевившись, он согласился на предложение трейдера внести еще больше денег, но после крупного перевода все контакты были заблокированы, и трейдер перестал выходить на связь. Деньги перешли на счет злоумышленников, а сайт оказался просто красивой картинкой, рассказала специалист.

При этом некоторые люди готовы вкладывать деньги в финансовые пирамиды, даже осознавая все риски. Они думают, что будут первыми в списке тех, кому достанутся деньги других вкладчиков, и успеют урвать куш, пока организация не лопнет, как мыльный пузырь. Однако, по словам эксперта, чем дальше, тем вероятнее потеря больших сумм.

Она отметила, что существуют официальные брокеры, которым можно передавать деньги в доверительное управление, они получают свою комиссию, все законно и прозрачно. Банки и брокеры обычно работают с крупными клиентами с порогом входа от трех-четырех миллионов рублей. Не каждый человек может позволить себе такие суммы, поэтому и развиваются мошеннические схемы, которые предлагают преумножить даже небольшие деньги. Но это «путь в никуда», предупредила Назарова.

Ранее инвестор напомнила способ формирования финансовой подушки. Первым делом следует подсчитать расходы и доходы. Эксперт отметила, что в каждом бюджете есть так называемые «черные дыры».