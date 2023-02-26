Инвестор напомнила способ формирования финансовой подушки
Способ формирования финансовой подушки напомнила в беседе с «Мослентой» финансовый коуч, квалифицированный инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова.
«Резервный фонд обязательно должен быть у каждого. В случае форс-мажорных обстоятельств (потери работы, пандемии, болезни) или внезапных приятных событий вроде отпуска, приглашения на свадьбу, рождения ребенка, отложенные деньги окажутся весьма полезными»
Елена Назарова
Первым делом следует подсчитать расходы и доходы. Эксперт отметила, что в каждом бюджете есть так называемые «черные дыры». Их могут формировать банальные подписки на приложения, которыми человек не пользуется, но тратит 300-500, а то и полторы-две тысячи рублей в месяц. Также вредные привычки обходятся недешево: к примеру, среднестатистический курильщик расходует на сигареты 60-100 тысяч рублей в год.
следует откладывать с зарплаты ежемесячно
Размер подушки безопасности каждый определяет сам. Инвестор привела несколько примеров. Так, для того, кто только окончил вуз и устроился на стартовую должность, достаточно накопить на полтора-два месяца привычных расходов. За это время можно легко найти аналогичную работу. Если в семье работает только муж (при этом занимает высокую должность с хорошей зарплатой), а жена в декрете, есть двое детей и ипотека, резервный фонд должен быть на пять-шесть месяцев комфортной жизни.
Отложенные деньги лучше хранить так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. Наличные или банковский депозит, карта с процентом на остаток — идеальные варианты.
Когда финансовый резерв на полгода накоплен, а свободные деньги все еще имеются, следует присмотреться к инвестированию или банковским вкладам с более высоким процентом. По словам Назаровой, держать большую сумму в копилке не следует, поскольку деньги быстро обесцениваются из-за инфляции. Инвестиции помогут с пассивным доходом в будущем, а доступный денежный фонд позволит в сегодняшних реалиях не остаться в уязвимом положении. Поэтому важно каждому позаботиться о финансовой подушке безопасности.
Ранее инвестор дала советы начинающим вкладчикам.