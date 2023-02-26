Инвестор напомнила способ формирования финансовой подушки

Размер подушки безопасности каждый определяет сам. Инвестор привела несколько примеров. Так, для того, кто только окончил вуз и устроился на стартовую должность, достаточно накопить на полтора-два месяца привычных расходов. За это время можно легко найти аналогичную работу. Если в семье работает только муж (при этом занимает высокую должность с хорошей зарплатой), а жена в декрете, есть двое детей и ипотека, резервный фонд должен быть на пять-шесть месяцев комфортной жизни.