Названы способы сохранить финансовую стабильность в семье

Способы сохранить финансовую стабильность в семейных отношениях назвала «Мосленте» финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева. Она призвала супругов составлять брачные договоры и почаще отдыхать вместе.

«Любовь не должна перекрывать собой рациональное отношение к финансам. Во избежание недопониманий и разочарований мужчине и женщине стоит “на берегу” обсудить, как они будут вести семейный бюджет, совершать крупные покупки и распределять деньги на детей», — заявила Янбаева.

Хорошей практикой специалист назвала брачный договор, составленный грамотным юристом. Он нужен для понимания того, что ждет каждого из партнеров при возможном расторжении брака. Эксперт также отметила, что деления в случае необходимости совместно нажитого имущества пополам можно избежать с помощью инвестирования, страховой оболочки и трастов.

Чтобы не «утонуть» в финансовых вопросах и радоваться жизни, финансист посоветовала не лишать себя развлечений, откладывая абсолютно любой доход на будущее. Наоборот, стоит ввести в бюджет статью расходов на совместный досуг и подробно обсудить, какие именно развлечения доставляют особое удовольствие каждому из них.

«Откладывая деньги, супругам стоит договориться, на что именно они откладывают. Если копить без конкретной цели, жгучее желание купить новые туфли или еще что-нибудь постоянно будет мешать. Нельзя копить просто ради того, чтобы копить. Без планирования и постановки целей невозможно делать крупные покупки и формировать капитал на долгий срок», — объяснила Янбаева.

Поводом для переживаний может стать большая разница в размерах зарплат супругов. В таких ситуациях собеседница «Мосленты» призвала не обесценивать любой вклад в бюджет семьи и постараться понять, что даже маленькие, но регулярные вложения очень важны. Ведь правильно инвестируя, даже с зарплатой в 30 тысяч рублей за 3 года реально накопить миллион рублей.

«Я советую сесть и посчитать, сколько вы накопите за большой промежуток времени. Даже отложенная в месяц 1 000 рублей за год превращается в 12 000, а при правильном подходе к инвестированию — в 13 200. Оцените, сколько это будет через десять лет, и сразу перестанете думать, что ничего не делаете для семейного бюджета», — порекомендовала Янбаева.

Ранее финансист дала советы по обучению детей обращению с деньгами.