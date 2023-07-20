Волочкова показала на видео приготовление необычного завтрака

Звезда продемонстрировала, как добавляет в стакан томатного сока огурцы, перец чили, соевый соус и молотый перец. Она также отметила, что в коктейль можно добавить приправы по вкусу.

Волочкова рассказала, что ее утренний прием пищи состоит из такого напитка и одного сваренного яйца. «Еще поступив в Академию русского балета в Питере, я заставила себя не испытывать чувство голода. И эта привычка есть у меня и сейчас. Чем легче я питаюсь, тем легче мне репетировать и танцевать», — призналась она.

Ранее рецептом «полезного» оливье поделилась спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она пояснила, что некоторые ингредиенты в популярном салате можно заменить на менее вредные.