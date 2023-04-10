Фигурист Роман Костомаров приступил к физическим упражнениям перед протезированием. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, сейчас олимпийский чемпион готовится к плановому протезированию. Для этого, под наблюдением врачей, он выполняет специальные восстановительные упражнения. Состояние спортсмена остается стабильным.

Ранее источник в Коммунарке, где сейчас проходит лечение Костомаров, сообщил, что фигурист уже самостоятельно может дышать, есть, пить и разговаривать.