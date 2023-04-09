Стало известно об очередной операции у фигуриста Костомарова

Об очередной операции у фигуриста Романа Костомарова стало известно порталу Prozvezd от источника в Коммунарке.

«На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования. Мы думаем, что он будет лежать у нас в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного», — сообщил медик.

Состояние фигуриста стабильное, отметил врач. Он уточнил, что Костомаров дышит самостоятельно, ест, пьет сам, разговаривает.

Ранее стало известно о состоянии Романа Костомарова.