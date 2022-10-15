Люди
19:35, 15 октября 2022
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Мужчинам назвали способ сохранения физической формы с годами

Мужчинам назвали способ сохранения физической формы с годами
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Лучший способ сохранения физической формы с годами назвал российским мужчинам ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), поделившись личными фотографиями, сделанными в разном возрасте.

«Вернуться в молодую кожу и метаболизм невозможно, но прилично выглядеть можно… Надо только убрать сахар и быстрые углеводы и продолжать делать, что делал», — написал он.

Спортсмен подчеркнул, что для лучшего результата необходимо тренироваться медленнее, избегая крайних положений суставов.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал неочевидные продукты, препятствующие похудению. В первую очередь он выделил галетное печенье.

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