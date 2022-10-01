Названы препятствующие похудению неочевидные продукты

Неочевидные продукты, препятствующие похудению, «Вечерней Москве» назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В первую очередь он выделил галетное печенье, которое, по его словам, ничем не отличается по составу от песочного — жирного калорийного продукта.

«Сосиски или молочные колбасы создают ощущение того, что это мясной продукт, просто прокрученный определенным образом. Но если посмотреть состав, можно увидеть, что там очень много жира», — предупредил он.

Со сладкими кисломолочными продуктами — йогуртами и творожками — Гинзбург посоветовал быть аккуратнее, так как наличие сахара в них перечеркивает всю пользу от продукта.

Подсолнечное масло, используемое вместо оливкового, также может способствовать набору лишнего веса. Специалист объяснил, что это связано с тем, что подсолнечное масло способствует тканевому воспалению, а оливковое — препятствует ему.

«Мы все полагаем, что фрукты и соки — одно и то же, но это не так. Разница определяется тем, что из фруктов фруктоза впитывается не так быстро, а из соков — очень быстро. А фруктоза — довольно вредный сахар», — добавил эксперт.

Ранее проблемы в работе щитовидной железы назвала основной причиной невозможности похудеть врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.