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Физиотерапевт развеяла мифы о пользе сметаны для потенции

Физиотерапевт развеяла мифы о пользе сметаны для потенции
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мифы о чудодейственной пользе сметаны для мужчин развеяла на портале «Роскачество» врач-физиотерапевт, консультант по здоровому образу жизни, диетолог Татьяна Пономарева.

«В сметане действительно содержатся цинк и холестерин, которые участвуют в синтезе тестостерона и положительно влияют на потенцию, но это не значит, что мужчинам нужно есть сметану тазиками», — сказала она.

Пономарева заверила, что только за счет сметаны невозможно добиться эффекта улучшения потенции. Она советует вести здоровый образ жизни и совмещать разумное питание с физической активностью.

Ранее мифы о пользе простокваши, сметаны и растительного масла при солнечных ожогах развеяли в эфире программы Елены Малышевой.

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