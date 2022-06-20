В программе Малышевой развеяли мифы о пользе простокваши при солнечных ожогах

Мифы о пользе простокваши, сметаны и растительного масла при солнечных ожогах развеял в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Единственная польза от этих продуктов, что они холодные и охлаждают поврежденный участок тела. Но ожог тела — это поврежденная кожаная поверхность, если положить туда сметану, это улучшит жизнь плохих микробов. На этих поврежденных местах может развиться инфекция», — заявил Андрей Продеус.

По его словам, при ожогах следует использовать кремы и мази, содержащие регенерирующие кожу вещества. А чтобы избежать таких травм, врач посоветовал соблюдать меры профилактики.

«Профилактика проста: во-первых, обратить внимание, что с 10 до 16 часов, когда в средней полосе России самое жаркое солнце, нужно защищаться и использовать солнцезащитные средства», — сказал Продеус.

Ранее была выявлена наиболее подверженная аллергии на солнце группа людей. По словам кандидата медицинских наук, аллерголога-иммунолога, педиатра GMS CLINICА Анны Усачевой, аллергию на солнце также называют солнечной крапивницей.