Люди
Сегодня в 16:26
1 мин.

В программе Малышевой развеяли мифы о пользе простокваши при солнечных ожогах

В программе Малышевой развеяли мифы о пользе простокваши при солнечных ожогах
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мифы о пользе простокваши, сметаны и растительного масла при солнечных ожогах развеял в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Единственная польза от этих продуктов, что они холодные и охлаждают поврежденный участок тела. Но ожог тела — это поврежденная кожаная поверхность, если положить туда сметану, это улучшит жизнь плохих микробов. На этих поврежденных местах может развиться инфекция», — заявил Андрей Продеус.

По его словам, при ожогах следует использовать кремы и мази, содержащие регенерирующие кожу вещества. А чтобы избежать таких травм, врач посоветовал соблюдать меры профилактики.

«Профилактика проста: во-первых, обратить внимание, что с 10 до 16 часов, когда в средней полосе России самое жаркое солнце, нужно защищаться и использовать солнцезащитные средства», — сказал Продеус.

Ранее была выявлена наиболее подверженная аллергии на солнце группа людей. По словам кандидата медицинских наук, аллерголога-иммунолога, педиатра GMS CLINICА Анны Усачевой, аллергию на солнце также называют солнечной крапивницей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.