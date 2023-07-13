Физиотерапевт оценила метод похудения при помощи стресса

«Речь идет о сильных ощущениях. Ведь при выбросе адреналина происходит сжигание калорий. Вынужденная выработка адреналина стимулируют следующие механизмы: клетки печени получают сигнал о том, что организму нужна глюкоза — в этот момент уровень сахара в крови увеличивается. В работу включается специальный фермент, преобразующий жир в жирные кислоты, которые, в свою очередь, попадают во все ткани и снабжают их энергией», — пояснила эксперт.

Малиновская уточнила, что действительно существуют доказательства того, что даже просмотр полуторачасового ужастика способен сжигать до 120 калорий, что равносильно 15-минутной пробежке. Но любой страх и стресс заставляет надпочечники повышать и выброс гормона кортизола, который посылает в мозг сигнал о том, что срочно необходимо пополнить запас энергии, чтобы справиться с жизненными трудностями.

Таким образом при регулярном выбросе адреналина в кровь со временем не в лучшую сторону могут измениться пищевые привычки. Например, если раньше человек мог притупить чувство голода, съев яблоко, то со временем его будет все чаще тянуть на сладкое, соленое и жирное. Это неизбежно вызовет набор веса, а от появившихся вкусовых пристрастий избавиться будет крайне тяжело.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова посоветовала пить горячую воду и съедать тарелку супа для похудения.