Физиотерапевт оценила метод похудения при помощи стресса
Физиотерапевт Малиновская предупредила об опасности похудения методом стресса.
Об опасности похудения методом стресса предупредила в беседе с «Мослентой» врач-физиотерапевт Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская. Она пояснила, что такой необычный способ похудения набирает популярность среди россиян.
«Речь идет о сильных ощущениях. Ведь при выбросе адреналина происходит сжигание калорий. Вынужденная выработка адреналина стимулируют следующие механизмы: клетки печени получают сигнал о том, что организму нужна глюкоза — в этот момент уровень сахара в крови увеличивается. В работу включается специальный фермент, преобразующий жир в жирные кислоты, которые, в свою очередь, попадают во все ткани и снабжают их энергией», — пояснила эксперт.
Малиновская уточнила, что действительно существуют доказательства того, что даже просмотр полуторачасового ужастика способен сжигать до 120 калорий, что равносильно 15-минутной пробежке. Но любой страх и стресс заставляет надпочечники повышать и выброс гормона кортизола, который посылает в мозг сигнал о том, что срочно необходимо пополнить запас энергии, чтобы справиться с жизненными трудностями.
Таким образом при регулярном выбросе адреналина в кровь со временем не в лучшую сторону могут измениться пищевые привычки. Например, если раньше человек мог притупить чувство голода, съев яблоко, то со временем его будет все чаще тянуть на сладкое, соленое и жирное. Это неизбежно вызовет набор веса, а от появившихся вкусовых пристрастий избавиться будет крайне тяжело.
Ранее эндокринолог Зухра Павлова посоветовала пить горячую воду и съедать тарелку супа для похудения.