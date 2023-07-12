Эндокринолог назвала главные правила похудения

Главные правила здорового похудения назвала в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она посоветовала ежедневно пить горячую воду и съедать тарелку супа.

Так, примерно за 30-40 минут до обеда необходимо выпивать стакан воды, нагретой до 50 градусов. Это активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина. Суп на обед должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать.

«Важное условие: если у вас есть проблемы с мочевой кислотой, то супы на мясном бульоне, а также со щавелем или шпинатом, запрещены! Только овощные», — предупредила специалист.

Кроме того, она отметила, что лучше избегать супов-пюре, так как в них нечего жевать и они скоро усваиваются, из-за чего чувство голода наступает быстрее.

Ранее эндокринолог Павлова посоветовала добавлять белок в рацион для сохранения молодости кожи.