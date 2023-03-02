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10:55, 02 марта 2023
1 мин.

Москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ и попали на видео

Москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ и попали на видео
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Молодые жители Москвы устроили флешмоб на новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Рижская». Подростки легли прямо на пол под большим экраном, расположенным на потолке. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Кто боялся, что будут сталкиваться с залипшими? Будете спотыкаться!», «Ем грибы, смотрю ковер», «Повезло уборщице! Полы там всегда будут чистые, и она с премией и отдохнувшая придет с работы к деткам и мужу», «Там будет пол блестеть, как у нос у собаки на "Площади Революции"», — прокомментировали юзеры.

Ранее 1 марта сообщалось, что на всех станциях БКЛ проезд первые пять дней будет бесплатным.

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