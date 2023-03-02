Москвичи устроили флешмоб на новой станции БКЛ и попали на видео

«Кто боялся, что будут сталкиваться с залипшими? Будете спотыкаться!», «Ем грибы, смотрю ковер», «Повезло уборщице! Полы там всегда будут чистые, и она с премией и отдохнувшая придет с работы к деткам и мужу», «Там будет пол блестеть, как у нос у собаки на "Площади Революции"», — прокомментировали юзеры.

Ранее 1 марта сообщалось, что на всех станциях БКЛ проезд первые пять дней будет бесплатным.