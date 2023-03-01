Проезд на новых станциях БКЛ объявили бесплатным на пять дней

На всех новых станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ), открывшихся в Москве в среду, 1 марта, проезд первые пять дней будет бесплатным. Об этом в личном блоге объявил столичный мэр Сергей Собянин, который вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии движения на Большом кольце.

«В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным», — написал он.

В эксплуатацию ввели девять станций Большого кольца: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

По истечении пяти дней после открытия новых станций проезд на Большом кольце, как в метро и на действующих МЦД-1 и МЦД-2, можно будет оплачивать картой «Тройка», банковскими картами и с помощью телефона. При оплате «Тройкой» одна поездка обойдется в 46 рублей в режиме «кошелек». При других способах оплаты стоимость проезда составит 51 рубль. Пересадки между магистралями будут бесплатными.

Ранее сообщалось, что церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ.