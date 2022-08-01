Названа формула самого полезного завтрака

Формулу самого полезного и питательного завтрака назвала в беседе с URA.RU нутрициолог Алена Ефимова. Она посоветовала начинать день с комбинации белковых и жировых продуктов.

«Если начнете завтрак с простых углеводов, через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белки плюс жиры. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально», — заявила специалист по питанию. По ее словам, к такому завтраку можно добавить и долгие углеводы: запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку.

Ефимова объяснила, что богатые белком завтраки повышают сытость и уменьшают тягу к вечерним перекусам. С их помощью снижается уровень гормона голода грелина и повышается уровень холецистекинина, подающего мозгу сигнал о том, что надо перестать есть.

«Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Жиры необходимы для усвоения витаминов, а еще они помогают справляться с тягой к сладкому», — рассказала нутрициолог.

Ранее альтернативу вредным перекусам назвала превентивный нутрициолог и специалист по немедикаментозному восстановлению Иоланта Лангауэр. Вместо чипсов и печенья эксперт порекомендовала съесть салат, шаурму или бургер.