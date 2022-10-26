Люди
21:42, 26 октября 2022
2 мин.

Эндокринолог Павлова поделилась формулами для похудения

Эндокринолог Павлова поделилась формулами для похудения
Фото: Unsplash

Формулами для похудения поделилась в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, основная причина набора лишнего веса — нарушение энергетического баланса, когда человек ест больше, чем может потратить энергии.

«Способ первый: рассчитать индекс массы тела (ИМТ): для этого нужно возвести свой рост (в метрах) в квадрат, а затем разделить свой вес на полученное число. К примеру, если рост 1.7 метра, а вес 60 килограмм, то формула расчета ИМТ выглядит так: 60 / (1.7)² = 20,7», — написала она, уточнив, что ИМТ от 19 до 25 считается нормой, а выше 25 говорит об избыточном весе.

Для второго способа Павлова порекомендовала измерить окружность талии: у мужчин в норме она не должна превышать 94 сантиметра, а у женщин — 80 сантиметров.

В случае выявления лишнего веса эндокринолог советует начать записывать все, что человек съедает за день, учитывая при этом граммы и калории. Это позволить выявить основные ошибки в питании.

Далее необходимо рассчитайте свою дневную норму калорий. Для этого сначала надо умножить свой актуальный вес на коэффициент активности (коэффициент 28 — не занимаетесь спортом; 31 —проходите по 10 тысяч шагов в день, тренируетесь 2-3 раза в неделю; 33 — более пяти тренировок в неделю).

«Чтобы начать худеть, нужно вычесть из полученной цифры еще 500 калорий — и постараться придерживаться итоговых показателей», — уточнила Павлова.

Ранее Павлова назвала основные правила пищевого поведения, которые помогут снизить лишний вес без постоянного расчета калорий назвала.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.