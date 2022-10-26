Эндокринолог Павлова поделилась формулами для похудения

Формулами для похудения поделилась в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, основная причина набора лишнего веса — нарушение энергетического баланса, когда человек ест больше, чем может потратить энергии.

«Способ первый: рассчитать индекс массы тела (ИМТ): для этого нужно возвести свой рост (в метрах) в квадрат, а затем разделить свой вес на полученное число. К примеру, если рост 1.7 метра, а вес 60 килограмм, то формула расчета ИМТ выглядит так: 60 / (1.7)² = 20,7», — написала она, уточнив, что ИМТ от 19 до 25 считается нормой, а выше 25 говорит об избыточном весе.

Для второго способа Павлова порекомендовала измерить окружность талии: у мужчин в норме она не должна превышать 94 сантиметра, а у женщин — 80 сантиметров.

В случае выявления лишнего веса эндокринолог советует начать записывать все, что человек съедает за день, учитывая при этом граммы и калории. Это позволить выявить основные ошибки в питании.

Далее необходимо рассчитайте свою дневную норму калорий. Для этого сначала надо умножить свой актуальный вес на коэффициент активности (коэффициент 28 — не занимаетесь спортом; 31 —проходите по 10 тысяч шагов в день, тренируетесь 2-3 раза в неделю; 33 — более пяти тренировок в неделю).

«Чтобы начать худеть, нужно вычесть из полученной цифры еще 500 калорий — и постараться придерживаться итоговых показателей», — уточнила Павлова.

Ранее Павлова назвала основные правила пищевого поведения, которые помогут снизить лишний вес без постоянного расчета калорий назвала.