Названы основные правила пищевого поведения для снижения веса

Основные правила пищевого поведения, которые помогут снизить лишний вес без постоянного расчета калорий назвала в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«На первых порах не обязательно заморачиваться с подсчетом калорий (обязательно обзаведитесь дневником питания) — для начала возьмите свою стандартную порцию и сократите ее на четверть. Потеря не столь ощутимая, зато довольно быстро вы увидите ощутимый результат. Когда новый размер порции станет привычным, снова сократите его на четверть — и так до тех пор, пока вы не добьетесь нужного веса», — объяснила доктор.

Врач порекомендовала не отвлекаться во время еды, а полностью погрузиться в процесс питания — оценить вкус, цвет, запах и консистенцию того, что лежит в тарелке. Подумать о том, насколько эстетично и аппетитно выглядит блюдо. По словам специалиста, внимание к еде помогает насытиться не только желудку, но и голове.

Эндокринолог объяснила, что каждый кусок пищи нужно тщательно пережевывать. Это поможет быстрее насытиться и организм легче усвоит все питательные вещества. Эксперт также призвала отказаться от чая и кофе сразу после еды. Химическое вещество танин, содержащееся в этих напитках, разрушает часть важных микро- и макроэлементов пищи. По ее словам, чаепие нужно отложить хотя бы на час после еды, чтобы все полезные вещества успели усвоиться.

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