Психолог назвал лучшие формы защиты от стресса

Лучшие формы психологической защиты от стресса назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Все ваши хобби, увлечения, общение с приятными людьми, посещение развлекательных мероприятий, массажа, спа должны быть использованы по-максимуму. Это форма психологической защиты и способ подзарядки ваших "батареек"», — написал он.

Долгов объяснил, что в сложные периоды эмоциональным ресурсом человека становится все то, что приносит ему здоровое удовольствие. Обжорство, пьянство и употребление запрещенных веществ, по его словам, в это понятие не входят.

«Поэтому, если вы любите делать что-то и это приносит удовольствие, делайте немедленно. Не откладывайте и не экономьте. Это инвестиция в вашу психологическую стабильность, а она всегда, а сейчас особенно, дорогого стоит», — порекомендовал эксперт.

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