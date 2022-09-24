Врач оценил эффективность снятия стресса алкоголем

Эффективность снятия стресса алкоголем оценил в беседе с «Абзацем» психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев.

«На первой стадии опьянения люди отмечают, что их настроение улучшилось и напряжение ушло. Затем алкоголь начинает возбуждать, а поэтому многие становятся агрессивными. В постинтоксикационном или в похмельно-абстинентном состоянии человек будет чувствовать тревогу, испытывать чувство вины», — сказал врач.

По словам Казанцева, спиртное действует расслабляюще на центральную нервную систему, выступает как миорелаксант, обладает затормаживающим действием и считается депрессантом — угнетающим, снижающим или подавляющим психическое возбуждение веществом.

Ранее были раскрыты первые признаки алкогольной зависимости. Первый из них — ритуальные, повторяющиеся действия, направленные на употребление алкоголя.