Фото обнаженной Анастасии Волочковой разозлило пользователей сети

Новую фотографию без одежды опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Увиденное разозлило ее подписчиков.

«Впечатление такое, что у нее болезнь озабоченной женщины. Показать себя голую при любом случае надо», «Опять ничего нового. Уже и показать-то нечего. Не молодеем», «А отрезвляет-то как!», «Опять она в этом чане», «Соседи в шоке, наверное», — прокомментировали юзеры.

На снимке артистка без одежды позирует в купели под открытым небом на своем участке, прикрывшись банными вениками.

Ранее блогер Анастасия Ширвиндт опубликовала фото в обнаженном виде, сделанное в поле.