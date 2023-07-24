Жена Ширвиндта опубликовала фото без одежды

33-летняя жена телеведущего Михаила Ширвиндта, блогер Анастасия Ширвиндт опубликовала фото в обнаженном виде на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Кадрами блогер поделилась из деревни Шилово Рязанской области.

«Уезжайте из города при любой возможности. Проводите время с женщинами, которые вас заряжают. Ешьте вкусно. Смейтесь. Плавайте голыми в дождь. Не пренебрегайте баней. Медитируйте. Притягивайте и отпускайте», — написала Ширвиндт в публикации.

Пользователи сети раскритиковали публикацию блогера. «Ну невероятно безвкусно и нелепо», «Ой! Как-то некрасиво голышом», «Извините… Отписка», — написали юзеры в комментариях.

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