Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Россия — 2023»

Финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023» прошел в Москве в понедельник, 5 июня. Победительницей стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира — 2023» получила жительница Новосибирска Алиса Голубева, сообщает ТАСС.

Всего в финал конкурса в этом году вышли 83 участницы из разных регионов страны. Самой старшей конкурсантке было 62 года. Забрав титул, Голубева получила возможность представлять страну на конкурсе «Миссис мира — 2023».

Москвичи выбор жюри не оценили. «У меня в подъезде 9 из 10 симпатичней», «Все как обычно», «Что-то пошло не так», «Серьезно? Русь и Россия славится натуральной красотой женщин! Что за конкурс пластических хирургов и косметологов?» — прокомментировали победу Оскар подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».

Ранее было опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023».