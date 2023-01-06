Анастасия Волочкова поделилась фотографиями в бикини

Фотографиями в красном бикини с отдыха на Мальдивах поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 46-летняя российская балерина и певица Анастасия Волочкова.

«Я тут успела обгореть частично. Дорвалась до солнца, называется. Может подскажите, чем помазать эту обгорелость? Я только океаном спасаюсь пока. Да, главное, я в форме и этот тонус мышц меня радует», — подписала она публикацию.

На первом снимке артистка позирует, стоя на борту бассейна в открытом купальнике, показывая стройный живот и ноги.

«Настя, наденьте что-нибудь, а то ощущение, будто у вас мужские половые органы», «Какая нескладная балерина», «Красивая Настя», «Вы — Богиня», — прокомментировали юзеры.

Ранее Волочкова поделилась видеозаписью топлес. Она позировала, стоя в воде с оголенным торсом, прикрываясь парео.