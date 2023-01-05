Волочкова поделилась видео топлес с отдыха

«Мои дорогие, ну что же, я вам всем передаю привет из мальдивских вод моих любимых», — сказала артистка.

На видео она позирует на фоне моря, стоя в воде лишь в нижней части бикини. Верхнюю часть тела Волочкова прикрывает парео красного цвета.

Кроме того, балерина поделилась с подписчиками и несколькими фотографиями с отдыха, на которых она позирует в откровенном образе.

«Перестаньте показывать обнаженное тело, без этого вы талантливей», «Вроде бы все хорошо, но купите, пожалуйста, красивый купальник. Что это на вас?», «А такие купальные трусы еще актуальны?», «Нам лучше, когда ты одета», — прокомментировали снимки пользователи сети.

Ранее в боди с декольте вышла на сцену 68-летняя певица Любовь Успенская. Видеозапись появилась в сети.