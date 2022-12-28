Дочь Успенской поделилась фотографиями в прозрачной блузке

Фотографиями в прозрачной блузке, усыпанной стразами, поделилась на личной странице в запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина. Откровенная фотосессия 33-летней артистки восхитила пользователей сети.

«С Днем рождения меня», — подписала она публикацию.

В комментариях подписчики поздравили Плаксину с праздником. К поздравлениям присоединились и звезды отечественного шоу-бизнеса — певицы Глюкоза и Слава.

«Ну разве можно быть красивой такой?», «Будь счастлива, талантливая и красивая Таня», «Очень красивая», «Ты божественна!» — прокомментировали юзеры.

Ранее многие пользователи отметили, что Плаксина заметно изменилась. Одна из подписчиц сравнила ее с популярной американской актрисой Кирой Найтли.