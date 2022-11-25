Фотосессия дочери Успенской в платье с глубоким декольте восхитила подписчиков

Подписчиков дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной восхитила ее новая фотосессия в блестящем серебряном платье с глубоким декольте. Фотографиями 32-летняя женщина поделилась на личной странице в запрещенной соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Роскошная», «Так изменилась! Вам идет такой женственный образ», «Шикарная девушка», «Совсем другой человек стала», «Интересная девушка. Фигурка, манеры. Умница!» — прокомментировали серию фотографий юзеры.

Многие пользователи отметили, что певица сильно изменилась в лучшую сторону. Одна из подписчиц даже сравнила Плаксину с популярной американской актрисой Кирой Найтли.

Ранее Любовь Успенская поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. Снимки восхитили ее подписчиков.