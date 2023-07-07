Новое фото Волочковой в необычном образе рассмешило пользователей сети

Новой фотографией в необычном образе в парике пепельного цвета поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известная российская балерина Анастасия Волочкова. Пользователи сети заметили, что артистка не до конца отредактировала фото и высмеяли ее за неудачный фотошоп.

На кадре танцовщица позирует, стоя боком к зеркалу. Ее лицо значительно отличается в отражении, о чем Волочковой написали сразу несколько комментаторов.

«А зеркало правду показывает», «Анастасия, если вы беретесь обрабатывать фотографии, то не забывайте про отражение», «В зеркале фильтр отказывается работать», «И точно! В зеркале на 30 лет старше», «Очень грустно поплыло лицо в отражении», — прокомментировали юзеры.

Ранее за чрезмерное увлечение фотошопом россияне раскритиковали певицу Ольгу Бузову.